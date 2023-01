Onderzoek naar vechtpartij in zwembad Rozebroeken in Gent: "Amokmakers identificeren aan de hand van camerabeelden"

Het zwembad voerde het systeem van de 'Safe swim zone' in na enkele incidenten. "Sindsdien slagen we erin om hier een veilige omgeving te creëren voor onze zwemmers. Die vechtpartij is echt een uitzondering." Extra veiligheidsmaatregelen komen er voorlopig niet. "In het verleden schakelden we in drukke periodes al eens veiligheidsmensen in, maar dat zijn we voorlopig niet van plan", besluit Walraevens.