2 auto's en 2 vrachtwagens botsen in Kennedytunnel: 1 bestuurder naar het ziekenhuis

In de Kennedytunnel op de Antwerpse ring zijn 2 auto's en 2 vrachtwagens op elkaar gebotst. De brandweer moest één bestuurder uit een auto bevrijden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is er heel wat hinder. De Liefkenshoektunnel is tolvrij tot 11.45 uur, richting Nederland.