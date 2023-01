ChatGPT verovert het klaslokaal: moeten leerkrachten de tool omarmen of verbieden?

Misschien zijn er slimmere manieren te bedenken waarop het onderwijs met ChatGPT kan omgaan. De Griekfse filosoof Socrates maakte zich al zorgen over hoe het schrift het geheugen en vertelkunst van jongeren zou aantasten.

Hoewel best verstaanbaar, bleek zijn bezorgdheid achteraf ongegrond. Onderwijzers zijn er prima in geslaagd om niet alleen het schrift, maar ook zaken als rekenmachines, spellingcorrectors en Wikipedia een plaats te geven in het leertraject van jongeren. Hoe kan ook ChatGPT een leerinstrument worden dat het leren kan versterken? We geven 3 strategieën voor onderwijzers.



Maak het gebruik expliciet en transparant

Geef leerlingen expliciet de instructie om van ChatGPT gebruik te maken. Laat leerlingen een tekst genereren met ChatGPT en laat hen hierop verder werken. Laat hen toelichten welke "prompts" ze hebben ingegeven. Vraag hen vervolgens te reflecteren op de gegenereerde tekst: waar kan het beter, wat moet anders.

Laat hen uiteindelijk een verbeterde versie van de tekst maken op basis van hun eigen reflectie. Leerlingen kunnen zo inzien waarom ChatGPT een lagere beoordeling zou krijgen voor een taak dan wanneer zij zelf de pen zouden vasthouden.

2. Focus op de zwaktes van de technologie

Net als elke andere AI-oplossing, is het algoritme van ChatGPT getraind op informatie die online te vinden is. De meest recente informatie in de database waarop ChatGPT getraind werd, dateert van 2021.

Laat leerlingen daarom werken op actuele onderwerpen, obscure thema’s waarvan online weinig informatie beschikbaar is, of verplicht hen een minimum aantal recente bronnen in de tekst te verwerken. Moedig hen aan om de input die ze krijgen uit ChatGPT te controleren met andere bronnen.

3. Zet de tool in als brainstormassistent



ChatGPT kan in geen tijd veel tekst produceren, maar de inhoud van die tekst is even vaak wel als niet correct. Tegelijk kan dat "hallucineren" van de technologie best inspirerend zijn. Het kan leerlingen aan ideeën helpen die ze zelf niet konden bedenken, maar vaak zullen ze zelf het best in staat zijn die ideeën te weerhouden die écht waardevol zijn. Of ze kunnen op deze ideeën verder bouwen. Laat een brainstorm starten met ChatGPT en push hen vervolgens om het algoritme te verslaan en écht creatief te zijn.