Pakistan zit in het donker: energiebesparingsmaatregel veroorzaakt grootschalige stroomstoring

De stroompanne is ontstaan door een energiebesparingsmaatregel. In de winter is het energiegebruik in Pakistan veel lager dan in de zomer, wanneer door extreem hoge temperaturen air-conditioning dag en nacht aanstaat. Omdat het land niet over voldoende energieopslagplaatsen beschikt, gaat er stroom in de winter verloren.

Om dit economisch verlies te voorkomen, worden de energieopwekkingssystemen 's nachts afgesloten. "Toen deze ochtend de systemen weer opgestart werden, werd er frequentieverlies vastgesteld", aldus de minister van Energie. Automatisch volgt er een uitschakeling van de elektriciteitscentrales.