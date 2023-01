Bewoners van Leuvense binnenstad krijgen 200 uren gratis parkeren nu parkeertarieven duurder worden 

Het parkeerkrediet inzetten, wordt erg gebruiksvriendelijk, belooft Dessers. "Via de app van 4411 zal je de nummerplaat van je bezoeker kunnen ingeven. Daarna kan je het krediet meteen beginnen op te gebruiken. Je zal kunnen kiezen of dat voor 1 uur of langer is. Je zal alleen één keer per jaar je voucher moeten aanvragen bij de stad."

De achterliggende bedoeling van het uitbreiden van de betalende zone naar de hele binnenstad is om het nijpende tekort aan parkeerplaatsen in Leuven te beperken. "Ons openbaar domein heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. We willen bezoekers eigenlijk het liefst zo snel mogelijk afleiden naar parkeergarages. Daar kunnen ze hun auto ook goedkoper kwijt en er komt meer ruimte vrij voor onze inwoners", aldus nog de schepen.