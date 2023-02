Parket seponeert onderzoek naar Jean-Claude Van Damme voor aanranding in Brusselse champagnebar

Het vermeende slachtoffer had een klacht ingediend nadat ze in augustus 2021 een avond had doorgebracht in bar Impérial in de hoofdstad. Ze beweerde dat ze in de toiletten was aangerand door de Hollywood-acteur en nadien flauwviel.

Volgens de vrouw was Van Damme op het moment van de feiten onder invloed van drugs en alcohol.

Het Brusselse parket opende een onderzoek naar de Belgische acteur voor aanranding van de eerbaarheid, maar seponeerde de zaak in december 2022, anderhalf jaar na het vermeende incident. “Het dossier werd inderdaad zonder gevolg geklasseerd”, bevestigt parketwoordvoerder Stefan Vandevelde.