Politie gaat systematische controles uitvoeren om vandalisme in grensgebied in Menen tegen te gaan

De afgelopen weken is er heel wat vandalisme vastgesteld in het grensgebied de Barakken in Menen. Zo vernielden vandalen verschillende bushokjes, spiegels van auto’s en sloegen ze ramen in. Daarnaast is de drugstrafiek er toegenomen en zijn er incidenten waarbij bestuurders met hun auto vluchten over de grens bij een controle. "Eens de vandalen of bestuurders over de grens zijn, kan onze lokale politie niets meer doen", reageert burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Om dat te vermijden voerde de burgemeester in overleg met de politiezone Grensleie en de politie net over de Franse grens een burgemeestersbesluit in. "Dat besluit laat de politie toe om systematische identiteitscontroles uit te voeren in de Barakken", vertelt Lust, "dat wil zeggen dat iedereen op elk moment gecontroleerd kan worden." Normaal gezien moet de politie een grondige reden hebben voor een identiteitscontrole, maar dankzij het burgemeestersbesluit is dat nu anders.