Politie Gent klist meer veelplegers door speciale cel die reeksen misdrijven onderzoekt

Het Team Opsporing Reeksen (TOR) van de politie in Gent kan na ruim een jaar proefdraaien positieve resultaten voorleggen. Door reeksen van misdrijven, zoals diefstallen en zedenfeiten met elkaar te verbinden, kan ze sneller en beter veelplegers opsporen. In ruim een derde van de gevallen leidt dit tot een doorbraak. De cel werkt ook samen met andere politiezones en diensten, om de pakkans te verhogen. Ook andere zones tonen interesse in het project.