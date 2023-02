Proces rond strandrellen in Blankenberge start eind september

Nu is er ook een datum bekend voor het proces. Op 25 september zullen vijf jongeren voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. "Het is een belangrijk proces", reageert Patrick Arnou, advocaat van de politiezone en de stad. "Het geeft een signaal dat dergelijke zaken niet door de beugel kunnen."

Yen Buytaert is advocaat van één van de jongeren. "Mijn cliënt is niet naar het strand gegaan met de intentie om voor een escalatie of voor een probleem te zorgen. Hij is na de feiten niet meer teruggekeerd naar Blankenberge en hij bouwt aan zijn verdere leven in Brussel."