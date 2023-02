Proces tegen jodelaar van start die niet ingreep nadat hij getuige was van moord en gijzeling in Oudenburg

Vandaag is het proces gestart tegen een man van 42 jaar die op de hoogte was van een moord en gijzeling in Oudenburg, maar toch de politie niet belde. Hij staat bekend als jodelaar. Zo stond hij nog op het podium van Belgium's got Talent. De jodelaar riskeert twee jaar celstraf voor het schuldig verzuim bij gijzeling en kindermishandeling.

In mei 2018 werd hij gebeld door een vriend van hem, die ook bekend staat als clown Tobi. Zijn vriend vroeg hem om hem te bezoeken in het huis van zijn ex-vrouw in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Toen de jodelaar toekwam zag hij hoe de clown zijn ex-vrouw had vermoord en haar drie kinderen had vastgebonden en gevangen hield. In plaats van de hulpdiensten te verwittigen, ging hij gewoon weer naar huis.