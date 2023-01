Straks starten werken aan Scheldetunnel, ondanks klacht milieuverenigingen: "Grondwater zal wel degelijk gezuiverd zijn"

"Wij zijn er gerust in dat we onze vergunning gaan behouden", reageert Annik Dirckx van Lantis. "Het water wordt wel degelijk gezuiverd. Daarna zit er zo weinig PFAS in dat zelfs de meest moderne meetinstrumenten geen PFAS meer kunnen detecteren in het water. We voldoen echt aan alle normen", klinkt het. Vandaag wordt op andere werven van de Oosterweelverbinding ook al grondwater opgepompt en gezuiverd op dezelfde manier.

De werken die vandaag starten in Brugge komen sowieso niet in het gedrang door de klacht van de milieuverenigingen. Begin februari beginnen de echte graafwerkzaamheden in Antwerpen, die lopen mogelijk wel gevaar door de klacht.