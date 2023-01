Rechter buigt zich over lot regionale tv-zender AVS: wat loopt er fout bij de regionale televisie?

Dat crossmediale is belangrijk om een jonger publiek te bereiken, maar ook om te diversifiëren. "Door crossmediaal te werken kan je op maat van elke gemeente werken", zegt minister Dalle. Die diversificatie moet vermijden dat mediagebruikers in de hele provincie dezelfde eenheidsworst krijgen voorgeschoteld.

Op het vlak van samenwerking gelooft de minister in fuseren. In Vlaanderen zijn er nu 10 regionale zenders, en dat moeten er 8 worden. In West-Vlaanderen moeten Focus en WTV hun redactionele samenwerking uitbreiden naar een volledig samenwerkingsverband, en in Oost-Vlaanderen moeten AVS en TV Oost samengaan. "Wij willen geen gedwongen fusies, maar we zullen die fusies wel aanmoedigen", zegt Dalle.

De minister en de regionale omroepen onderhandelen nu over nieuwe beheersovereenkomsten. "Die zouden toch op 1 januari 2024 in werking moeten treden", zegt Dalle. Hij blijft geloven in de toekomst. "Nieuws dicht bij de mensen is belangrijk, maar het huidige model is niet duurzaam. Daarom moeten we hervormen."