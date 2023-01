Meer dan 550 westerse bedrijven zijn nog steeds actief in Rusland (waaronder ook enkele Belgische)

Sinds het begin van de invasie heeft Yale University de activiteiten van 1.389 westerse bedrijven die actief zijn in Rusland bijgehouden. Daaruit blijkt dat meer dan 1.000 bedrijven publiekelijk aangekondigd hebben dat ze hun activiteiten in het land meer dan wat wettelijk voorgeschreven stond door de internationale sancties terugschroeven.

Voor 223 bedrijven (16 procent) is het gewoon business as usual. Zij hebben hun activiteiten in Rusland niet laten beïnvloeden door de oorlog in Oekraïne. 341 bedrijven (25 procent) hebben besloten hun activiteiten in het land volledig stop te zetten.