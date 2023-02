Staan de Vlaamse media aan de kant van Oekraïne in de oorlog? En waarom reist Jan Balliauw niet naar Rusland? 

"De toon in de berichtgeving door westerse media hangt vaak samen met de hierarchy of suffering", legt professor Stijn Joye uit. Hij is gespecialiseerd in internationaal nieuws en berichtgeving over rampen.

"Slachtoffers worden daarbij door nieuwsconsumenten ingedeeld in groepen. Er is daarbij een "wij", een groep waarmee we ons cultureel en geografisch beter kunnen identificeren, en een "zij", waarbij dat veel minder het geval is. Wij kunnen ons cultureel en geografisch beter identificeren met Oekraïne, waardoor ze tot de "wij"-groep behoren."