Spaanse politie rolt netwerk op dat Oekraïense oorlogsvluchtelingen uitbuit

In drie Spaanse regio's - in de buurt van Sevilla in het zuiden, Valencia in het oosten en La Rioja in het noorden van het land - ontmantelde de politie evenveel illegale fabrieken. 27 vermoedelijke bendeleden werden opgepakt.

Ze worden beschuldigd van het smokkelen van grote hoeveelheden tabak voor namaaksigaretten. In de fabrieken zouden tot meer dan een half miljoen pakjes per dag zijn gemaakt, die werden verkocht in Spanje en het buitenland.