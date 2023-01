Turkse president Erdogan: "Zweden moet niet rekenen op steun voor NAVO-toetreding"

De Turkse regering had vóór de betoging al haar ongenoegen geuit over het feit dat de Zweedse overheid toestemming had gegeven om de manifestatie te laten doorgaan. Uit onvrede annuleerde Ankara een bezoek van de Zweedse minister van Defensie dat later deze week had moeten plaatsvinden in Ankara. Het bezoek was precies bedoeld om de Turkse bezwaren tegen de NAVO-toetreding van Zweden weg te nemen.