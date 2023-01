Protest tegen uitwijzing van Iraniërs die deelnamen aan betogingen in thuisland: "Het regime zal hen ombrengen"

"Ik ben gisteren in Brussel nog gaan betogen tegen de opsluiting van Olivier Vandecasteele, een Belg die in erbarmelijke omstandigheden vastzit in Iran", vertelt een andere betoger. "België kent de situatie in Iran en toch wil ze deze mannen terugsturen, dat is niet normaal." De mannen riskeren de doodstraf in Iran klinkt het bij nog een betoger. "Recent waren er vier soortgelijke gevallen van mannen die teruggestuurd werden uit Europa naar Iran en die mannen werden allemaal opgehangen."