Geen "schild en vriend", wél "Vlaanderen de leeuw" in aflevering over Guldensporenslag: wie bepaalt wat "Het verhaal van Vlaanderen" haalt?

"We lezen er al over in bronnen uit de periode zelf, maar in de uitzending wordt enkel een fragment van de afslachting getoond. Toen de Franse troepen Brugge binnenkwamen, was een deel van de ambachtsmilities al gevlucht en om Brugge weer binnen te komen, is een wachtwoord gebruikt: "schild en vriend".

"Maar er is onder historici nog altijd heel veel discussie over: was het een gewoon wachtwoord of een sjibollet (een klankreeks die zo specifiek is dat een niet-moedertaalspreker ze niet kan uitspreken). Zo zouden ze de Fransen er dan hebben kunnen uithalen, maar sommige West-Vlamingen zeggen ook scild en vriend. Je zou een hele aflevering kunnen maken over "schild en vriend" alleen, we weten als historici nog altijd niet wat het precies wilde zeggen."