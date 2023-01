Vlaanderen verbreedt fietspaden aan Dampoort in Gent na advies van verkeersexperten

Het netwerk verwijst naar de kindnorm die minister Peeters ook zelf naar voren schuift. "We willen dat een kind van acht jaar zich veilig en autonoom kan verplaatsen", benadrukt ze bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen. "We zullen ook op andere plaatsen waar het nodig is met de MIA Quick Scan snelle verbeteringen aanbrengen. De aanpak komt er bovenop de lijst met zwarte punten, die blijft natuurlijk ook bestaan."

De stad Gent ijverde al langer voor maatregelen in de buurt van de Dampoort, maar is niet bevoegd voor gewestwegen. "We zijn blij dat Vlaanderen snel ingrijpt. De veiligheid op deze gewestwegen is soms echt ondermaats. De druk van het autoverkeer moet echt omlaag", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). "We zijn als stad blij dat er naar de bezorgdheden van de bewoners is geluisterd."