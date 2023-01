Snelheidsbeperking vrachtverkeer op E17-viaduct geldt nog zeker tot eind maart, toeterprotest haalt (voorlopig) weinig uit

De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur voor het vrachtverkeer op het E17-viaduct in Gentbrugge blijft nog zeker tot eind maart van kracht. Pas dan is er overleg over de impact van de maatregel en komen er mogelijk bijsturingen. Tegen de beperking, die sinds eind vorig jaar geldt, komt protest van enkele vrachtwagenbestuurders. Zij rijden toeterend het viaduct over. De stad, de transportfederaties én vakbonden riepen al op om het protest te staken. De verlaging kwam er net om de geluidshinder te verminderen.