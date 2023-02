Zoet Water in Oud-Heverlee krijgt 1 miljoen euro voor de herinrichting van de vijvers

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) heeft meer dan 1 miljoen euro aan subsidies gegeven om de visvijvers van het Zoet Water in Oud-Heverlee herin te richten. De historische vijvers zijn gelegen in natuurgebied en beschermd als cultuurhistorisch landschap. Ze kampen met te veel slib en via de Vaalbeek komt er ook huishoudelijk afvalwater in de vijvers terecht. "We gaan het slib uit de vijvers verwijderen om de waterkwaliteit te verbeteren", zegt Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos. "Hiermee willen we ook een leefgebied creëren voor amfibieën, vissen, watervogels en vleermuizen", zegt Huvenne nog.