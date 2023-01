ZOO Antwerpen en Planckendael ontvangen samen 1.775.000 bezoekers in 2022

Ook de scholen kwamen talrijk langs. Die bezoekerscijfers komen op het niveau van voor de coronacrisis. "Er is wel een verschil in het gedrag van de bezoekers", vertelt woordvoerder Ilse Segers. "Meer en meer scholen en groepen boeken lastminute. Ook dagbezoekers lijken hun uitstap naar de ZOO eerder de dag zelf in te plannen en niet meer weken op voorhand zoals vroeger. De mooie cijfers bewijzen wel dat we relevant blijven en dat de mensen ons appreciëren."