135 beuken van beschermd landschap in Zwevegem worden gekapt

Zo’n 135 beuken verdwijnen binnenkort in de Kapel Milanendreef in Zwevegem. Dat kregen de inwoners van de gemeente te horen in een infovergadering. De dreef is ongeveer 550 meter lang en is voor vele inwoners één van de mooiste plaatsen van Zwevegem. In 2017 werd ze zelfs erkend als beschermd dorpsgezicht.

De bomen moeten verdwijnen omdat ze ziek zijn. "De beuken hebben het moeilijk. Een beuk is een oppervlakkig wortelende boom. Dat wil zeggen dat ze water zoeken in diepere grond. Maar doordat het grondwater steeds dieper zakt door het klimaat, is het moeilijker voor de bomen om het water naar boven te trekken", zegt Stijn Mulier, technisch deskundige groen en wegen bij de gemeente Zwevegem. "De zon brandt ook te hard op de stam van de boom waardoor ze ziek worden."

De bomen zullen begin maart verdwijnen. De gemeente zal er ongeveer twee weken over doen om alle bomen te kappen. Daarna gaan ze nieuwe lindebomen aanplanten. "De bomen zijn beter bestand tegen de warmte en moeten minder gesnoeid worden", zegt Stijn.