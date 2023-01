3 tegen 3 basketbalteam uit Antwerpen zoekt dringend nieuwe trainingsplek met specifieke vloer

Het 3 tegen 3 basketbalteam heeft eind december haar thuisbasis in sporthal Roosendael in Merksem moeten verlaten. De sporthal wordt afgebroken. "Het was fijn om een eigen plek te hebben maar we wisten dat het tijdelijk was", zegt Nick Celis van Team Antwerp. "We zijn dus op zoek naar een nieuwe locatie. Die is er nog niet maar er zijn gesprekken lopende. Het zal sowieso in de buurt van Antwerpen zijn. Alle spelers wonen daar en we trainen toch 2 keer per dag. We hopen over 2 maanden te verhuizen."