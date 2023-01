40 procent meer scheidingen bij 65-plussers: "Mensen hebben nu de financiële mogelijkheid"

In totaal werden in 2021 22.156 huwelijken ontbonden. Dat is een lichte stijging van 4 procent vergeleken met 2020, maar nog steeds lager dan in 2019 (22.435) en alle voorgaande jaren sinds 2014. "Als we de cijfers in verband brengen met de cohorte van huwelijken waaruit ze afkomstig zijn, merken we dat het echtscheidingscijfer constant blijft: vier op de tien huwelijken eindigen in een echtscheiding", schrijft Statbel in een persbericht.