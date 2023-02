Aalst vraagt om tijdens carnaval geen glazen of bierflesjes mee te nemen naar buiten

De stad Aalst heeft het reglement op gebruik van glas tijdens carnaval aangepast. De stad vraagt om geen glazen flesjes en glazen mee te nemen naar de feestzone. Te veel carnavalisten lopen schaaf- of snijwonden op door in gebroken glas te vallen, legt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) uit. "Uit statistieken van het Rode Kruis en de ziekenhuizen zien we dat er een verband is met dat glas. Bij droog weer zijn er niet veel problemen, maar als het geregend heeft, of er ligt sneeuw en ijs, dan vallen mensen en lopen ze verwondingen op van dat glas."