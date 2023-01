Antigifcentrum over CO-melders: "Nuttig maar ook vals gevoel van veiligheid"

Hou er rekening mee dat CO-melders een vals gevoel van veiligheid kunnen geven afhankelijk van waar ze hangen, hoeveel er hangen en hun kwaliteit. "Stel dat je misselijk wordt en je melder gaat niet af, dan denk je wellicht onterecht ‘het is ok want mijn melder gaat niet af’ en breng je jezelf alsnog in gevaar."

“Laat je best adviseren door een vakman bij de installatie." Ze moeten in elke risicoruimte komen: de leef- en slaapruimtes, de trappenhal en op de plek waar de verwarmingsketel staat. Zet ze op voldoende afstand van de verwarmingsbron en de muren. Plaats ze op lighoogte. "Vergeet niet dat je die melders ook moet onderhouden: ze schoon houden is heel belangrijk, want stof of insecten kunnen voor een valse melding zorgen."