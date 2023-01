Antwerpse Ring muurvast door werken aan viaduct in Merksem: twee uur file vanuit de Kempen

De filekaart van de Antwerpse Ring kleurt vanmorgen donkerrood. De voorspelde hinder door de werkzaamheden aan de kapotte brugvoeg in Merksem is een feit. "Vanop Linkeroever richting Nederland schuif je één uur aan. De Liefkenshoektunnel is sinds half zes vanmorgen tolvrij, maar ook daar moet je een half uur aanschuiven", zegt verkeersanker Hajo Beeckman.