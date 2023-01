Windenergieplatform van 5 verdiepingen hoog en 4.550 ton vaart van Antwerpen naar Baltische Zee

In Hoboken is The Baltic Eagle vertrokken naar Duitse wateren. "The Baltic Eagle is een gigantisch windenergieplatform van 5 verdiepingen hoog, 50 bij 30 meter en 4.550 ton zwaar. Je kan het vergelijken met een groot stopcontact op zee. Dit platform zal de windenergie van de windturbines op de Duitse Baltische Zee bundelen. Goed voor bijna een half miljoen gezinnen", zegt Marie-Laure Van Wanseele van producent Equans in Hoboken.

40 procent van alle windenergieplatformen ter wereld wordt in Hoboken gebouwd. "Ons land heeft altijd ingezet op wind op zee, daar is een industrie rond onstaan, waardoor België klimaatoplossingen exporteert", zegt federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) die ook aanwezig was. Sinds 2019 hebben de Belgische windmolens een gelijkaardig "stopcontact" op de Noordzee.