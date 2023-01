Einde der tijden nog nooit zo dichtbij: symbolische "doemdagklok" nog 90 seconden verwijderd van middernacht door oorlog in Oekraïne

De "Doemdagklok", een symbolische klok die aangeeft hoe dicht we bij het einde van de wereld staan, is 10 seconden vooruit gezet. Het is nu 90 seconden voor middernacht. Dat betekent dat de mensheid weer een stapje dichter bij haar eigen ondergang is gekomen. De klok heeft sinds de oprichting in 1947 nog nooit zo dicht bij 12 uur gestaan. De oorlog in Oekraïne is de voornaamste reden om de klok vooruit te zetten.