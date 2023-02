Beveren kapt bomen in geboortebossen: "Maar de geboorteboompjes van baby’s verdwijnen niet"

"We kappen nooit zomaar bomen", benadrukt de schepen. "We doen dat om zwakkere boomsoorten meer kans te geven in de bossen zodat ze kunnen uitgroeien tot mooie, volle bomen. En het hout van de gekapte bomen gaan we ook niet afvoeren, maar blijft in de bossen liggen. Zo komt er dood hout in het bos, en dat is goed voor de bodem. En bovendien kunnen we daarna de geboortebossen ook uitbreiden."

Beveren gaat speciale infoborden in de geboortebossen plaatsen, om bezoekers uit te leggen waarom er bomen gekapt worden, en om welke bomen het gaat. Die zijn aangeduid met een kleur.