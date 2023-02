Bouw nieuwe Steenbruggebrug in Brugge begint nog dit jaar

Jaren heeft het dossier van de Steenbruggebrug aangesleept maar dit jaar zou de spade écht de grond in moeten gaan. Dat blijkt uit het vergunningsdossier dat waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg heeft ingediend. De plannen omvatten het vervangen van de verouderde ophaalbrug door een vaste, hoge brug en bijkomend een fietsbrug. Die moeten komaf maken met de flessenhals die de bestaande Steenbruggebrug nu is. Er staan vaak lange files voor de openstaande brug . Daarnaast zal ook de kanaalbocht rechtgetrokken worden en krijgt de omgeving een upgrade. Vier woningen die in de projectzone liggen, werden al onteigend.

De hoge brug zal bestaan uit drie rijvakken, waarvan één busbaan, en fietspaden langs weerszijden. Om de visuele impact te beperken, werd geopteerd voor een slank ontwerp. Voor voetgangers en fietsers die de helling van de vaste brug willen vermijden, komt er een beweegbare brug ter hoogte van de rotonde aan de Baron Ruzettelaan.