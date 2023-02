Brakel verliest geen sponsoring door carnavalisten te weren uit de reclamecaravaan

Het ging om carnavalisten die meereden in de reclamecaravaan. Maar Carnaval Brakel vreest geen verlies aan sponsors door een aantal deelnemers te weren. "We zijn van het principe dat rijden en drinken niet samengaan en op de veiligheid van mensen langs het parcours kun je geen prijs zetten. Er zijn mensen genoeg die wel op een veilige manier willen meedoen. We gaan er geen last van hebben door enkelen die de regels niet volgen eruit te gooien."