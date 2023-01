Buggenhout plaatst nieuwe welkomstborden: "Welkom in het middelpunt van Vlaanderen"

Op elke invalsweg in Buggenhout staat vanaf nu een nieuw welkomstbord: "Welkom in Buggenhout, het middelpunt van Vlaanderen", verwijzend naar het feit dat Buggenhout op het geografische middelpunt van Vlaanderen ligt. "We vonden dat de mensen een warmer welkom verdienden en presenteren zo beter de ligging van onze gemeente", klinkt het bij schepen van Toerisme Geert Mannaert (CD&V).