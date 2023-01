"Als dertienjarige oefende ik al Oscarspeeches voor de spiegel": dolblije reacties van cast en crew op Belgische Oscarnominatie

"Ik denk dat hier maar één woord voor is: wauw", zegt ook Gustav De Waele (14), die Rémi speelt. "Nu we genomineerd zijn, komen we steeds dichter bij een overwinning. De andere genomineerde films zijn natuurlijk ook heel goed, dus ik kruis mijn vingers."

"Ik gun Lukas de nominatie echt. Hij is super leuk. Het was een grote eer om met hem en de andere acteurs te werken. Om dan ook nog eens met hen naar de Oscars te gaan, is geweldig. Dit is de droom van elke kind dat wil acteren."