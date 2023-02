Reddend zwemmen wordt populairder, club uit Sint-Truiden moet ledenstop invoeren

"Jammer genoeg moeten we elk jaar mensen teleurstellen die zich willen aansluiten bij onze club", gaat Istas verder. "We hebben wekelijks maar een beperkt aantal trainingsuren en zwembanen die we kunnen gebruiken, omdat we ons zwembad, het Bloesembad in Sint-Truiden, ook moeten delen met andere watersportclubs en gewone zwemmers. Het is voor ons ook geen optie om trainingen te laten doorgaan in andere zwembaden uit de regio, want ook daar hebben ze drukke bezettingsschema's. Praktisch is het ook niet interessant om je club op te delen over verschillende locaties."