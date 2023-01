Codex Eyckensis, het oudst bewaarde evangelieboek van de Lage Landen, keert terug naar Maaseik

Het boek keert na de tentoonstelling terug naar Leuven in afwachting van een meer geschikte plaats in Maaseik. De codex lag eeuwenlang in een schatkamer onder de Sint- Catharinakerk. Maar die plaats was te vochtig en dus niet geschikt voor een optimale bewaring. Het stadsbestuur laat intussen uitzoeken waar het werk dan wel het best bewaard en ontsloten kan worden, zegt schepen van Cultuur Myriam Giebens (Vooruit). "We hebben eerst een aantal kerken onderzocht, maar dan moet je een box, in een box en nog eens een box bouwen om de codex zo veilig mogelijk te bewaren. En daarom hebben we nu plannen om een nieuw museum te bouwen op een terrein vlak bij de Sint-Catharinakerk waar nu nog het oude ziekenhuis staat, dat eind dit jaar of begin volgend jaar wordt afgebroken".