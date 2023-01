Conner Rousseau (Vooruit) en Ben Weyts (N-VA) in debat over onderwijs: "Ik vind het voorstel van Weyts nog steeds een slecht idee"

De taalvaardigheid peilen we in Vlaanderen tegenwoordig in de derde kleuterklas met de KOALA-test. De resultaten zijn niet bemoedigend. Het probleem blijkt vooral in de grote steden te zitten. In scholen met veel leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, scoort gemiddeld één op de vier kleuters onvoldoende.

Zo kwam de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) met een voorstel dat heel wat debatten in gang zette. Hij pleitte ervoor ouders strenger aan te pakken als ze geen moeite doen om hun kleuters Nederlands te leren, door bijvoorbeeld minder kindergeld te geven of andere premies van de overheid af te nemen. En dat vond Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vorige week naar eigen zeggen "debiel".