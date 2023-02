Van "eiwitmomentjes tijdens de dag" tot "eat the rainbow": goed sporten begint met een goede voeding

We moeten voor voldoende variatie zorgen met ook voldoende groenten en fruit zodat we genoeg goede voedingsstoffen binnenkrijgen. In de ideale wereld eten we vijf porties groenten en fruit per dag, onderstreept Lewyllie: "Die bevatten onder meer antioxidanten en zijn goed voor onze immuniteit en blessurepreventie." Probeer in groenten en fruit ook te variëren, voegt Lewyllie eraan toe: "Eat the rainbow, eet groenten en fruit met een hele variëteit aan kleuren."

Het gaat dan van rood (tomaten, watermeloen of rode pompelmoes enz.) over geel en oranje (denk aan bananen, appelsienen en wortelen), groen (broccoli, asperges, bladgroenten) tot paars en blauw (rode kool, aubergines, blauwe bessen) en wit (bloemkool, knoflook, witte champignons).

Lewyllie geeft nog een andere eenvoudig voorbeeld over hoe je het verschil kan maken met basisvoeding: wit brood versus volkorenbrood. Bij het witte brood stopt het bij de inname van calorieën, bij volkoren krijg je er vitaminen, mineralen en vezels bij. "Goed voor blessurepreventie en onze immuniteit, net als voor een goede darmflora die uitermate van belang is voor onze gezondheid in het algemeen."