PVDA in Diest wil dat parkeren aan en rond station gratis blijft

De PVDA-afdeling in Diest is het niet eens met de beslissing van het stadsbestuur om betalend parkeren in te voeren in de straten rond het station. Tegelijk protesteert de partij ook tegen de beslissing van de NMBS om de stationsparking betalend te maken. "Wij vinden dat een onbegrijpelijke zaak", zegt Wouter Van Duffel (PVDA). "Veel pendelaars zijn het slachtoffer van deze beslissingen. Het is al een heel duur jaar geweest met de energieprijzen, de winkelkar die duurder wordt en dit is nu een extra kost die daarbovenop komt. Veel mensen gaan nu andere stations opzoeken zoals dat van Zichem", zegt Van Duffel nog.