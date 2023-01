Opnieuw een schietpartij in Californië: zeven mensen overleden

Ook de hogere leeftijd van de verdachten springt in het oog. Het profiel van daders van dergelijke schietpartijen is meestal dat van een jonge twintiger, sommige jonger dan 21 jaar. "Het belangrijkste om te onthouden is dat er zoveel wapens in omloop zijn in de VS", zegt Soenens. "45 procent van alle gezinnen heeft minstens één wapen in huis, er zijn meer dan 400 miljoen privéwapens in omloop. Voor elke 100 Amerikanen zijn er dus 120 wapens. In geen enkel land zijn zoveel wapens in omloop. Als er een conflict, ontevredenheid, wrok, jaloezie is in de geest van iemand, en er is een wapen aanwezig, dan gebeuren dit soort drama's."

Het is nog maar de vraag of er iets zal veranderen aan de wapendracht in de Verenigde Staten. "Bij de bevolking leeft het idee dat er iets moet gebeuren, maar aan het tweede amendement van de grondwet, de vrije wapendracht, wil niemand raken. Er komen wetten om zware aanvalswapens te verbieden, of grote kogelmagazijnen, maar in de praktijk blijft dit soort schietpartijen gebeuren. In 2022 waren het er 648. Dit jaar zijn het er al 38, en het jaar is nog maar drie weken ver."