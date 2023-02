Helft van eigenaars akkoord met onteigening voor tunnels op Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren

In Houthalen-Helchteren is bijna de helft van de eigenaars die onteigend moeten worden voor de aanleg van de tunnels voor de Noord-Zuidverbinding al vrijwillig akkoord gegaan. Mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning, krijgen voorrang bij de nieuwe woonprojecten die momenteel worden opgestart in Houthalen-Helchteren.