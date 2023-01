Banken gaan volgend jaar IBAN-nummer op naam controleren: "Om factuurfraude tegen te gaan"

Om de factuurfraude een halt toe te roepen werken de Belgische banken aan een systeem dat controleert of het IBAN-nummer wel degelijk overeenstemt met de naam van de begunstigde.

Met het nieuwe systeem zal bij de invoering van een overschrijving een controle gebeuren en zal de klant een waarschuwing krijgen indien rekeningnummer en naam van de begunstigde niet overeenstemmen. Dan kan de klant alsnog kiezen om de overschrijving te staken.

Op die manier kan iedereen nagaan of de identiteit wel degelijk overeenstemt met de eigenaar van een bepaald rekeningnummer. Het systeem zal "in de loop van volgend jaar" worden ingevoerd, klinkt het bij Febelfin. "We zijn er al een tijd mee bezig. Het voorbereidende werk is nu achter de rug. In februari wordt een aanbestedingsprocedure opgestart", aldus Isabelle Marchand, woordvoerster van de bankenkoepel.