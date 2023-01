Anne Marie wacht al 12 jaar op schadevergoeding na rugoperatie: "Fonds Medische Ongevallen legde advies eigen expert naast zich neer"

Maar net zoals bij Anne Marie draaide de operatie uit op een drama. De anesthesist maakte een fout: Robbe kreeg een bijna dodelijke dosis verdoving en daarbovenop zat hij veertig minuten zonder zuurstof. De dag na de operatie kreeg Robbe een epilepsieaanval en werd hij in kunstmatige coma gebracht en overgebracht naar het UZ in Leuven. "Pas maanden later kwamen we te weten wat er die dag gebeurd is. De artsen hadden het ons zelf nooit verteld." In het UZ Leuven haalden ze Robbe uit zijn coma en het verdict was hard. Robbe had tijdens de operatie een zware hersenbeschadiging opgelopen.