Gemeenteraad van Hasselt keurt unaniem fusiegesprekken met Kortessem goed

Inspraak van de inwoners uit Hasselt en Kortessem is zeer belangrijk voor de andere oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang. “We willen een bindend referendum houden”, vertelt Frank Troosters (Vlaams Belang). “Dat is een zuiver instrument van wat er leeft in beide gemeenten.” Ook zijn collega van de PVDA wil de burger betrekken bij een mogelijke fusie. “We willen een open proces en dat de burgers geraadpleegd worden”, zegt Kim De Witte (PVDA). “Want we hebben de indruk dat er al veel beslist is boven de hoofden van de burgers heen. Meer participatie op lokaal vlak zou dan inderdaad niet slecht zijn.”

De gemeente Kortessem heeft midden december al beslist de fusiegesprekken met Hasselt op te starten.