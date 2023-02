"Goe volk gezocht": Vilvoorde lokt horecapersoneel met mobiele keuken op Grote Markt

De vacatures in de horeca geraken maar niet ingevuld en dat merken ze ook in Vilvoorde. In 2022 ontving VDAB in het arrondissement Halle-Vilvoorde 757 vacatures voor horecapersoneel, dat is bijna 32% meer dan in 2021. "Dat is het gevolg van een opeenvolging van crisissen", legt de schepen uit. "Eerst was er de coronacrisis waar heel wat mensen uit de horeca zijn gestapt om een andere job te zoeken. En dan is er ook de energiecrisis en de personeelskosten die met 10 procent gestegen zijn. Het is geen evidente sector."