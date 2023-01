Recordjaar voor Het Stripmuseum in Brussel: "Kunnen weer ademen na coronaperiode"

Ook dit jaar staat er veel op de planning voor het museum, vertelt Tine. In maart opent een tentoonstelling over Judith Vanistendael, de winnaar van de stripprijs de Vlaamse Bronzen Adhemar. "We zijn trots om op die manier een beetje Vlaamse en Brusselse trots naar voren te schuiven", zegt ze. In april neemt het museum een duik in de geschiedenis van de strip Blake en Mortimer. Er worden enkel originele documenten getoond, waarvan een aanzienlijk deel nooit eerder werd gepubliceerd. "En in de zomer komt er ook een bijzondere expo over zes tekenaressen in zes verschillende landen die op allerlei manieren strijden voor meer vrijheid in hun land. Maar dat is in hun thuisland allesbehalve vanzelfsprekend en niet zonder gevaar."