Een Bijbels tafereel en een hondendrol: expo in Antwerpen toont etsen van Rembrandt, grote meester op klein formaat 

Rembrandt een fotograaf avant la lettre? Hij was in elk geval goed in selfies. Hij keek in de spiegel en beeldde zichzelf af, bij wijze van vingeroefening. In De Reede in Antwerpen is een geestig rijtje piepkleine zelfportretten te zien met verschillende gezichtsuitdrukkingen: Rembrandt fronsend, grijnzend, schreeuwend, verbaasd. Rembrandt in chique kostuum met zwierige hoed. Rembrandt op een bad hair day, waarbij je al zijn wilde haren kunt tellen.