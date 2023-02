Hooglede gebruikt als eerste in West-Vlaanderen "Tinder van de arbeidsmarkt" om te solliciteren

"We hebben veel mooie bedrijven in onze gemeente", zegt Sap. "Niet enkel kmo's, maar ook kleine horecazaken zoeken bijvoorbeeld nog personeel. Via de app willen we werkzoekenden bij de werkgevers brengen. Ten tweede is het een nieuwe manier om te solliciteren. De klassieke manier, met een motivatiebrief en CV, is al een beetje gepasseerd."