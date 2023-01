Gent bespaart op infocoaches die sfeer in Overpoort bewaken   

De infocoaches starten begin februari aan hun allerlaatste semester in de Overpoort. Ze zijn er actief sinds september 2021. "Het geld van de stad is op, ze moet besparen. We vernemen dat het project na dit semester eindigt", klinkt het bij een anonieme bron. Het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bevestigt het nieuws, maar benadrukt dat niet alleen de financiële reden een rol speelt. "Het is complexer dan dat."

"Het ging altijd al om een tijdelijk project bij het heropenen van de horeca na de coronacrisis. Nu wordt het stopgezet. De crisis is voorbij en het wettelijke kader laat de brede inzet van infocoaches op de openbare weg eigenlijk niet toe. We zaten daar al in een grijze zone. We hebben bepleit om de wetgeving te herbekijken, de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is zelfs op bezoek gekomen in de Overpoort. De wet is niet gewijzigd en er is natuurlijk ook de budgettaire context", zegt woordvoerder Thomas Dierckens.